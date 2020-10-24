Коронавирус. В красной карантинной зоне разрешили работу кинотеатров
24.10.2020, 16:23
Иллюстративное фото: freepik.com
Министерство культуры изучает, можно ли в красной зоне карантина открыть театры и музеи
В красной зоне карантина разрешено работать кинотеатрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Решение об этом было принято Госкомиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Минкульта и представителей сетей кинотеатров.
Условия посещения – обязательное ношение масок, кондиционирование воздуха, рассадка через кресло и заполненность зала не более 50%.
Министерство культуры изучает возможность работы в красной зоне театров и музеев.
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 23 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.
Читайте также: Степанов назвал сценарии эпидемии: при худшем придется выбирать, кого лечить
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии