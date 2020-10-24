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Коронавирус. В красной карантинной зоне разрешили работу кинотеатров

24.10.2020, 16:23
Коронавирус. В красной карантинной зоне разрешили работу кинотеатров - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Министерство культуры изучает, можно ли в красной зоне карантина открыть театры и музеи

В красной зоне карантина разрешено работать кинотеатрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Решение об этом было принято Госкомиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Минкульта и представителей сетей кинотеатров.

Условия посещения – обязательное ношение масок, кондиционирование воздуха, рассадка через кресло и заполненность зала не более 50%.

Министерство культуры изучает возможность работы в красной зоне театров и музеев.

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Денис Юдин
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