Коронавирус. В красной карантинной зоне разрешили работу кинотеатров

Министерство культуры изучает, можно ли в красной зоне карантина открыть театры и музеи

В красной зоне карантина разрешено работать кинотеатрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Решение об этом было принято Госкомиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Минкульта и представителей сетей кинотеатров.

Условия посещения – обязательное ношение масок, кондиционирование воздуха, рассадка через кресло и заполненность зала не более 50%.

Министерство культуры изучает возможность работы в красной зоне театров и музеев.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 23 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

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Денис Юдин

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