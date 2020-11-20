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Эпидемия коронавируса разрастается. В Украине за сутки выявили 14 575 новых заболевших

20.11.2020, 08:15
Эпидемия коронавируса разрастается. В Украине за сутки выявили 14 575 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В лидерах по суточной заболеваемости по-прежнему столица, а также Киевская и Днепропетровская области

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 575 заболевших COVID-19, и это новый печальный рекорд для страны (за сутки до этого – 13 357). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За эти сутки в стране умерли 229 пациентов (днем ранее – 257), выздоровели 7845 человек (7400), госпитализировали 1 728 украинцев (1531). 

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 598 085 заболевших: 274 324 из них одолели недуг, 10 598 – нет.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой  (805) и Сумской (748) областях.

Также за минувшие сутки сделали 70 752 теста на коронавирус (днем ранее – 65 402), из них: 45 957 тестов сделаны методом ПЦР, который выявляет уже болеющих (40 585), и 24 795 – методом ИФА, выявляющий и тех, кто уже переболел (2 4817).

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Дарья Мостовая
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