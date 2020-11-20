Эпидемия коронавируса разрастается. В Украине за сутки выявили 14 575 новых заболевших

В лидерах по суточной заболеваемости по-прежнему столица, а также Киевская и Днепропетровская области

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 575 заболевших COVID-19, и это новый печальный рекорд для страны (за сутки до этого – 13 357). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За эти сутки в стране умерли 229 пациентов (днем ранее – 257), выздоровели 7845 человек (7400), госпитализировали 1 728 украинцев (1531).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 598 085 заболевших: 274 324 из них одолели недуг, 10 598 – нет.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Также за минувшие сутки сделали 70 752 теста на коронавирус (днем ранее – 65 402), из них: 45 957 тестов сделаны методом ПЦР, который выявляет уже болеющих (40 585), и 24 795 – методом ИФА, выявляющий и тех, кто уже переболел (2 4817).

17 ноября 2020 года Степанов заявил, что медпомощь при COVID-19 можно получить и без декларации с семейным врачом.

18 ноября главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что делать при появлении симптомов коронавируса.

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Дарья Мостовая

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