Медпомощь при коронавирусе можно получить без декларации с семейным врачом – Степанов

По его словам, вчера Кабмин принял постановление, согласно которому декларация с семейным врачом необязательна для получения помощи

Украинцы могут получить медицинскую помощь при COVID-19, даже если декларация с семейным врачом не подписана. Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, вчера Кабмин принял постановление, согласно которому декларация с семейным врачом необязательна для получения помощи.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, амбулатория и семейные врачи обязаны предоставить вам эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующей декларации. Декларацию вы подпишете потом, когда выздоровеете, а сейчас главное, чтобы вам была оказана эта медицинская помощь", – сказал Степанов.

Также министр призвал не прибегать к самолечению.

"Если у вас нет семейного врача, или он не отвечает, или возникают какие-то трудности, обязательно звоните на горячую линию Минздрава. Очень важно, чтобы вы не занимались самолечением. Не спрашивайте у друзей, как лечились они – каждый человек индивидуален", – отметил министр.

Ранее глава МОЗ заявил, что дал задание проработать схему заключения декларации с семейным врачом удаленно – по интернету. Сейчас для этого нужно идти в клинику.

Степанов сам заболел коронавирусом и рассказал, как лечится.

Вадим Ребрина

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