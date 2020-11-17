UA

Медпомощь при коронавирусе можно получить без декларации с семейным врачом – Степанов

17.11.2020, 17:50
Медпомощь при коронавирусе можно получить без декларации с семейным врачом – Степанов - Фото
Максим Степанов (скриншот из видеозаписи)

По его словам, вчера Кабмин принял постановление, согласно которому декларация с семейным врачом необязательна для получения помощи

Украинцы могут получить медицинскую помощь при COVID-19, даже если декларация с семейным врачом не подписана. Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вчера Кабмин принял постановление, согласно которому декларация с семейным врачом необязательна для получения помощи.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, амбулатория и семейные врачи обязаны предоставить вам эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующей декларации. Декларацию вы подпишете потом, когда выздоровеете, а сейчас главное, чтобы вам была оказана эта медицинская помощь", – сказал Степанов.

Также министр призвал не прибегать к самолечению.

"Если у вас нет семейного врача, или он не отвечает, или возникают какие-то трудности, обязательно звоните на горячую линию Минздрава. Очень важно, чтобы вы не занимались самолечением. Не спрашивайте у друзей, как лечились они – каждый человек индивидуален", – отметил министр.

  • Ранее глава МОЗ заявил, что дал задание проработать схему заключения декларации с семейным врачом удаленно – по интернету. Сейчас для этого нужно идти в клинику.
  • Степанов сам заболел коронавирусом и рассказал, как лечится
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
МОЗ семейный врач максим степанов коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 