В группе по разработке рекомендаций ВОЗ заявили, что нужны дополнительные исследования препарата для конкретных когорт больных

Пока что нет твердых доказательств, что ремдесивир улучшает выживаемость или любые другие клинические показатели у госпитализированных пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. Поэтому его не следует рекомендовать для лечения больных коронавирусом, пишет 20 ноября Всемирная организация здравоохранения.

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Руководство ВОЗ по клинической помощи при "короне" разработала международная группа, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике. Оно разработано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) – та оказала методологическую поддержку.

Работа над этим началась 15 октября, когда ВОЗ показала промежуточные результаты рандомизированного контролируемого испытания клинического испытания "Солидарность", в котором учитывались данные более 7000 пациентов в четырех исследованиях.

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"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.

В группе по разработке рекомендаций заявили, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов, и поддержали дальнейшее участие добровольцев в испытаниях ремдесивира.

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Евгений Пилипенко

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