Фарма | ВОЗ не рекомендует использовать ремдесивир у госпитализированных больных с COVID-19
В группе по разработке рекомендаций ВОЗ заявили, что нужны дополнительные исследования препарата для конкретных когорт больных
Пока что нет твердых доказательств, что ремдесивир улучшает выживаемость или любые другие клинические показатели у госпитализированных пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. Поэтому его не следует рекомендовать для лечения больных коронавирусом, пишет 20 ноября Всемирная организация здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Руководство ВОЗ по клинической помощи при "короне" разработала международная группа, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике. Оно разработано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) – та оказала методологическую поддержку.
Работа над этим началась 15 октября, когда ВОЗ показала промежуточные результаты рандомизированного контролируемого испытания клинического испытания "Солидарность", в котором учитывались данные более 7000 пациентов в четырех исследованиях.
Читайте также: Судиться за неношение маски намного дороже, чем заплатить штраф – Малюська
"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.
В группе по разработке рекомендаций заявили, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов, и поддержали дальнейшее участие добровольцев в испытаниях ремдесивира.
- 2 мая 2020-го ремдесивир одобрили в США для экстренного лечения коронавирусной болезни.
- Уже тогда часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира для "тяжелых" с COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".
- 13 ноября Европейское общество реаниматологов не рекомендовало ремдесивир при тяжелых случаях.
- Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса: МОЗ заказал 28 000 флаконов дорогостоящего препарата. 19 ноября замминистра здравоохранения Ляшко сообщил, что "препарат уже закупили и везут в Украину".
- Украинская компания Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19.
Читайте колонку: Очередной пафосный пиар: что общего у "украинской вакцины" от Зеленского и морской свинки
Комментарии