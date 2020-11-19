UA

Судиться за неношение маски намного дороже, чем заплатить штраф – Малюська

19.11.2020, 17:30
Судиться за неношение маски намного дороже, чем заплатить штраф – Малюська - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр юстиции Денис Малюська сомневается, что "кто-то захочет оспаривать" штрафы за неношение маски в публичных местах

Граждане, которым выпишут штраф за неношение маски, смогут оспорить его в суде, однако "судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф". Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Фактам.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос о том, можно ли будет оспорить штраф в суде, Малюська заявил: "Безусловно. Но сомневаюсь, что в этом будет какой-то смысл и кто-то захочет их оспаривать. Нарушение простое: человек находится в общественном месте, у него маска не на лице, не закрывает рот и нос - плати штраф. Что ж тут оспаривать? Судиться намного дороже, чем уплатить штраф".  

По его словам, в суде будет работать тот же принцип, что и во время множества других нарушений, "которые не могут быть зафиксированы иначе, чем на основании показаний самого полицейского": "Во-вторых, не стоит забывать – у патрульных есть нагрудная камера, фиксирующая все происходящее рядом. Не думаю, что будут проблемы с доказательствами".

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
штраф маска Денис Малюська коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 