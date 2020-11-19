Судиться за неношение маски намного дороже, чем заплатить штраф – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська сомневается, что "кто-то захочет оспаривать" штрафы за неношение маски в публичных местах

Граждане, которым выпишут штраф за неношение маски, смогут оспорить его в суде, однако "судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф". Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью Фактам.

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Отвечая на вопрос о том, можно ли будет оспорить штраф в суде, Малюська заявил: "Безусловно. Но сомневаюсь, что в этом будет какой-то смысл и кто-то захочет их оспаривать. Нарушение простое: человек находится в общественном месте, у него маска не на лице, не закрывает рот и нос - плати штраф. Что ж тут оспаривать? Судиться намного дороже, чем уплатить штраф".

По его словам, в суде будет работать тот же принцип, что и во время множества других нарушений, "которые не могут быть зафиксированы иначе, чем на основании показаний самого полицейского": "Во-вторых, не стоит забывать – у патрульных есть нагрудная камера, фиксирующая все происходящее рядом. Не думаю, что будут проблемы с доказательствами".

6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски был принят Верховной Радой.

19 ноября Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски. За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Владислав Сердюк

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