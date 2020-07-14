Минздрав меняет протокол лечения COVID-19

По словам первого замминистра, часть препаратов исключат или ограничат, некоторые лекарства добавят или расширят возможности их применения

Протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине будет изменен. Об этом сообщила первая замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает hromadske.

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Отмечается, что, в частности, из протокола исключат ретровирусные препараты – лопинавир/ретонавир, а также гидроксихлорохин – для отдельных категорий пациентов.

По ее словам, к стандарту оказания медпомощи при COVID-19 добавят дексаметазон и расширят возможности применения ремдесивира.

Садовьяк подчеркнула, что гидроксихлорохин исключен из протокола лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19 и детей. Однако в МОЗ оставили возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска.

Первый замглавы Минздрава добавила, что в ближайшее время изменения в протокол будут утверждены приказом ведомства.

2 апреля Минздрав утвердил первый протокол лечения COVID-19. Затем его неоднократно обновляли.

Протокол определяет, какими препаратами и лекарствами лечить людей с COVID-19. Эффективных лекарств или вакцины от коронавируса в мире пока нет.

За минувшие сутки, 13 июля, в Украине зарегистрировали 638 новых случаев COVID-19, 651 пациент выздоровел, а 14 больных умерли. Всего в Украине COVID-19 обнаружили у 54 771 человека.

Наталия Медведева

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