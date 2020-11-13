Европейское общество реаниматологов не рекомендует ремдесивир при тяжелых случаях COVID-19

Исследование показало, что он оказывает незначительное воздействие или не оказывает его вовсе, говорят специалисты

Европейское общество интенсивной терапии (ESICM) не будет рекомендовать использование ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Об этом заявил президент ESICM Йозеф Кесечиоглу в интервью Reuters.

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Противовирусный препарат ремдесивир, также известный как Veklury, и стероид дексаметазон – единственные препараты, разрешенные для лечения пациентов с COVID-19 во всем мире.

Однако самое крупное исследование эффективности ремдесивира, проведенное в октябре Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показало, что он оказывает незначительное воздействие или не оказывает его вовсе, что противоречит предыдущим испытаниям.

"Ремдесивир теперь классифицируется как препарат, который не нужно использовать регулярно для пациентов с COVID-19", – сказал президент ESICM.

Эта рекомендация еще будет обсуждаться. К январю ESICM и Общество интенсивной терапии опубликуют соответствующий документ.

Американская компания Gilead, производитель ремдесивира, ответила на это, что она уверена в клинической пользе препарата.

Справка. ESICM — ведущая мировая организация в области реаниматологии, которая представляет тысячи специалистов в области интенсивной терапии из более чем 120 стран.

2 мая 2020-го ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.

Тогда же часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира при лечении тяжелобольных COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".

Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса. МОЗ заказал 28000 флаконов препарата. 10 ноября министр Максим Степанов заявил о начале распределения лекарственного средства по областям.

Вадим Ребрина

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