Ляшко рассказал, что делать при появлении симптомов коронавируса

Во-первых, оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что необходимо делать в случае появления симптомов COVID-19. Он настаивает, что тест на коронавирус вам должны привезти домой. Об этом Ляшко сказал в видео, опубликованном в Telegram Офиса президента.

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Что делать при появлении симптомов COVID-19:

- оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места;

- позвоните своему семейному врачу, сообщите ему о симптомах болезни, а также все детали, которые считаете нужным сообщить.

- далее слушайте рекомендации своего врача и не в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно – не назначайте себе терапию антибиотиками.

По словам Ляшко, бесплатный тест на COVID-19 должна на дом привезти мобильная бригада, забрать материал и отвезти его в лабораторию. О результатах должны сообщить в SMS или на электронную почту.

"Поверьте, сейчас все не так, как говорят на политических ток-шоу. Государство профинансировало работу мобильных бригад", – отметил Ляшко.

Он отметил, что в случае отсутствия декларации с семейным врачом, надо сделать все от вас зависящее, чтобы ее подписать. Как это сделать, объяснит оператор горячей линии НСЗУ или МОЗ, сказал Ляшко.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что украинцы могут получить медицинскую помощь при COVID-19, даже если декларация с семейным врачом не подписана.

17 ноября в Украине выявили 12 496 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 968 днем ранее). Скончались 256 больных (159). Выздоровели 8096 (6786) человек.

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Вадим Ребрина

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