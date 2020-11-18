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Ляшко рассказал, что делать при появлении симптомов коронавируса

18.11.2020, 22:19
Ляшко рассказал, что делать при появлении симптомов коронавируса - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

Во-первых, оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что необходимо делать в случае появления симптомов COVID-19. Он настаивает, что тест на коронавирус вам должны привезти домой. Об этом Ляшко сказал в видео, опубликованном в Telegram Офиса президента.

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Что делать при появлении симптомов COVID-19:

- оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места;

- позвоните своему семейному врачу, сообщите ему о симптомах болезни, а также все детали, которые считаете нужным сообщить.

- далее слушайте рекомендации своего врача и не в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно – не назначайте себе терапию антибиотиками.

По словам Ляшко, бесплатный тест на COVID-19 должна на дом привезти мобильная бригада, забрать материал и отвезти его в лабораторию. О результатах должны сообщить в SMS или на электронную почту.

"Поверьте, сейчас все не так, как говорят на политических ток-шоу. Государство профинансировало работу мобильных бригад", – отметил Ляшко.

Он отметил, что в случае отсутствия декларации с семейным врачом, надо сделать все от вас зависящее, чтобы ее подписать. Как это сделать, объяснит оператор горячей линии НСЗУ или МОЗ, сказал Ляшко.

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Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко МОЗ коронавирус

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