Ляшко рассказал, что делать при появлении симптомов коронавируса
Во-первых, оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что необходимо делать в случае появления симптомов COVID-19. Он настаивает, что тест на коронавирус вам должны привезти домой. Об этом Ляшко сказал в видео, опубликованном в Telegram Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Что делать при появлении симптомов COVID-19:
- оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места;
- позвоните своему семейному врачу, сообщите ему о симптомах болезни, а также все детали, которые считаете нужным сообщить.
- далее слушайте рекомендации своего врача и не в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно – не назначайте себе терапию антибиотиками.
По словам Ляшко, бесплатный тест на COVID-19 должна на дом привезти мобильная бригада, забрать материал и отвезти его в лабораторию. О результатах должны сообщить в SMS или на электронную почту.
"Поверьте, сейчас все не так, как говорят на политических ток-шоу. Государство профинансировало работу мобильных бригад", – отметил Ляшко.
Он отметил, что в случае отсутствия декларации с семейным врачом, надо сделать все от вас зависящее, чтобы ее подписать. Как это сделать, объяснит оператор горячей линии НСЗУ или МОЗ, сказал Ляшко.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что украинцы могут получить медицинскую помощь при COVID-19, даже если декларация с семейным врачом не подписана.
- 17 ноября в Украине выявили 12 496 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 968 днем ранее). Скончались 256 больных (159). Выздоровели 8096 (6786) человек.
Читайте также: Эксперт Минздрава – "атеистам COVID-19": Не обращайтесь за помощью, умирайте дома – видео
Комментарии