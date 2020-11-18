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Эпидемия | Коронавирус в Украине за сутки унес рекордное число жизней

18.11.2020, 08:27
Коронавирус в Украине за сутки унес рекордное число жизней - Фото
Скриншот из видеозаписи Суспільне Буковина

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных/больных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли

Вчера, 17 ноября, в Украине выявили 12 496 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 968 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 535 (516) детей и 529 (565) медиков. 

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Госпитализировали 1668 (1610) пациентов.

Скончались 256 больных (159). Выздоровели 8096 (6786) человек.

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Официально за 17 ноября сделано 73 064 теста (67 127). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 42 379 (37 770), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 30 685 (4801).

ВАЖНО. Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные по выявленным больным – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

Сюжет из ковидной реанимации Черновицкой областной больницы (@Суспільне Буковина):

Евгений Пилипенко
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