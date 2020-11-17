В Нидерландах открывают кинотеатры, музеи и зоопарки: там снизилось число случаев COVID-19

С 13 ноября в стране уменьшается число случаев коронавируса

Власти Нидерландов отменили некоторые ограничительные меры, так как темпы распространения коронавируса в стране снижаются. Об этом сообщает NL Times.

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Правительство Нидерландов подтвердило, что некоторые ограничения вернутся с усиленного уровня к частичной изоляции, о которой впервые было объявлено 13 октября.

"Вместе мы все еще должны стиснуть зубы. Мы думаем о том, что мы можем сделать вместе позже", – сказал премьер-министр страны Марк Рютте.

Со среды в Нидерландах откроются театры, кинотеатры, музеи, бассейны, зоопарки и тематические парки. В помещениях, где можно сидеть, смогут находиться до 30 человек. На улице разрешается гулять группами по четыре человека. К себе домой можно приглашать до трех человек в день. Занятия спортом разрешены только на расстоянии 1,5 метра между людьми.

Дополнительная информация об ограничениях в Нидерландах будет объявлена примерно 8 декабря.

С 13 ноября в стране уменьшается число случаев коронавируса. 13 ноября был зафиксирован 6091 случай, 17 ноября — 4302 случая.

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Вадим Ребрина

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