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В Италии снова просят помощи иностранных врачей: "Цифры не обнадеживающие"

17.11.2020, 19:58
В Италии снова просят помощи иностранных врачей:
Фото: EPA

В Национальном союзе врачей говорят, что для эффективной борьбы с COVID-19 не хватает около 2000 врачей

Местные власти итальянских регионов Пьемонт и Ломбардия обратились к неправительственным организациям с просьбой о помощи в привлечении иностранных медиков к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Euronews.

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Органы здравоохранения Италии заявили, что аппаратов ИВЛ в стране достаточно, чтобы справиться со второй волной пандемии, но есть нехватка медиков, которые могут с ними работать.

В Национальном союзе врачей говорят, что не хватает около 2000 врачей.

Проблема заключается в том, что в отделениях интенсивной терапии могут работать только специалисты. "Однако цифры не обнадеживающие, нам нужны 2000 врачей, которые могут работать с аппаратами искусственной вентиляции", – сказали в организации.

Правительство Италии планирует увеличить количество коек интенсивной терапии с 5200 до 11000. Соответственно, возникает необходимость в дополнительном медперсонале.

В Пьемонте и Ломбардии местные власти уже обратились за помощью к НПО с просьбой прислать врачей со всего мира.

  • 11 ноября Италия, наиболее пострадавшая от COVID-19 в Европе, превысила отметку в один миллион заражений коронавирусом, в результате чего вошла в десятку наиболее пострадавших стран мира.
  • Во время первой волны пандемии итальянским врачам справится с коронавирусом помогали также медики из Украины. 
Вадим Ребрина
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медицина италия коронавирус

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