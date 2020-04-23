Из эпицентра пандемии в Европе. Украинские медики возвращаются из Италии – фото

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию в Италии, в рамках которой помогали бороться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в городах Урбино и Пезаро. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

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Дипломат говорит, что врачи получили опыт борьбы с коронавируосом, который теперь смогут применить в Украине.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами любви и милосердия, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что ваш народ в это время коснулась трагедия войны и страданий", - передает посол слова благодарности из письма монашек монастыря Святой Кьяры.

По словам Перелыгина, местные жители узнавали украинских медиков на улицах городов и также выражали им признательность.

3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке в Италию бригады медиков для борьбы с коронавирусом.

187 327 человек, 54 543 выздоровели. В Италии зафиксировано больше всего умерших от COVID-19 в Европе - 25 085 жертв. Заразились

4 мая власти планируют поэтапно ослаблять карантин. Сейчас в Италии наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения, однако за сутки умирают более 400 человек. С

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Фото - Yevguen Perelygin/Facebook