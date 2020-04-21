В Италии снижается количество активных случаев коронавируса

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В Италии число активных случаев коронавируса снижается второй день подряд. Сегодня там зафиксировано на 528 случаев заражения меньше, в результате чего общее количество снизилось до 107 709. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Агентства гражданской защиты Италии.

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Вчера Италия сообщила о своем первом сокращении числа людей с коронавирусом.

Корреспондент ВВС в Риме сказал, что снижение количества активных случаев - "хорошая новость", но Италия по-прежнему теряет слишком много людей каждый день. Число умерших от коронавируса в стране выросло до 24 648 во вторник, увеличившись на 534 за последние 24 часа. В понедельник было зарегистрировано 454 случая смерти.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что было бы "безответственным" полностью открыть страну, когда 4 мая закончится карантин. Он сказал, что Италия будет вновь открыта в соответствии с "серьезной научной политикой", предположив, что это будет постепенный процесс.

В Италии с 4 мая планируют постепенно экономическую ситуацию в стране. восстанавливать

Н а утро 21 апреля в мире зафиксированы 2 481 287 случаев заражения, 170 436 пациентов умерли, 646 854 – выздоровели. LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.