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В Италии снижается количество активных случаев коронавируса

В Италии снижается количество активных случаев коронавируса - Фото
Фото: EPA
21.04.2020, 21:14

Однако страна по-прежнему каждый день теряет слишком много людей из-за COVID-19

В Италии число активных случаев коронавируса снижается второй день подряд. Сегодня там зафиксировано на 528 случаев заражения меньше, в результате чего общее количество снизилось до 107 709. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Агентства гражданской защиты Италии.

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Вчера Италия сообщила о своем первом сокращении числа людей с коронавирусом.

Корреспондент ВВС в Риме сказал, что снижение количества активных случаев - "хорошая новость", но Италия по-прежнему теряет слишком много людей каждый день. Число умерших от коронавируса в стране выросло до 24 648 во вторник, увеличившись на 534 за последние 24 часа. В понедельник было зарегистрировано 454 случая смерти.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что было бы "безответственным" полностью открыть страну, когда 4 мая закончится карантин. Он сказал, что Италия будет вновь открыта в соответствии с "серьезной научной политикой", предположив, что это будет постепенный процесс.

  • В Италии с 4 мая планируют постепенно восстанавливать экономическую ситуацию в стране. 
  • На утро 21 апреля в мире зафиксированы 2 481 287 случаев заражения, 170 436 пациентов умерли, 646 854 – выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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италия Джузеппе Конте коронавирус COVID -19
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