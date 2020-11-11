Италия преодолела показатель в миллион заражений COVID-19

В Италии самый высокий уровень смертности в Европе – более 4,18%. Для сравнения: в Соединенных Штатах смертность составляет 2,33%

Италия, наиболее пострадавшая от COVID-19 в Европе, превысила отметку в один миллион заражений коронавирусом, в результате чего вошла в десятку наиболее пострадавших стран мира. Об этом сообщает Reuters.

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Министерство здравоохранения Италии заявило, что за последние 24 часа в стране был зарегистрирован 32 961 новый случай, в результате чего общее количество с момента первого заражения в феврале достигло 1,028 миллиона.

Подсчет Reuters показал, что на 10 ведущих стран приходится более двух третей всех случаев коронавируса в мире. США возглавляют список, в который помимо Италии входят еще четыре европейские страны – Россия, Франция, Испания и Великобритания.

Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент в Италии зарегистрировано около 42 953 смертей, что является вторым показателем в Европе после Великобритании. По данным издания, в стране самый высокий уровень смертности на континенте – более 4,18%. Для сравнения: в Соединенных Штатах смертность составляет 2,33%.

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На каждые 10000 человек в Италии не менее 170 зарегистрированы как COVID-положительные.

По данным Reuters, во вторник более 300 000 человек умерли от COVID-19 по всей Европе. Власти опасаются, что число смертей и инфекций будет продолжать расти по мере того, как регион приближается к зиме.

На Европу, где проживает всего 10% населения мира, приходится почти четверть из 1,2 миллиона смертей во всем мире, и даже ее хорошо оборудованные больницы испытывают трудности.

5 ноября Всемирная организация здравоохранения в Европе заявила, что наблюдает "взрыв" случаев заражения коронавирусом в европейском регионе, и предупредила, что уровень смертности также растет.

В Украине сегодня ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Вадим Ребрина

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