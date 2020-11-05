ВОЗ заявила о "взрыве" случаев коронавируса в Европе

Всего за пару дней можно ожидать увеличения количества случаев заболевания COVID-19 в европейском регионе на один миллион

Всемирная организация здравоохранения в Европе заявила, что наблюдает "взрыв" случаев заражения коронавирусом в европейском регионе, и предупредила, что уровень смертности также растет. Об этом сообщает Medical Xpress.

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"Мы действительно наблюдаем взрыв… в том смысле, что всего за пару дней можно ожидать увеличения количества случаев заболевания в европейском регионе на один миллион", – сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

И хотя уровень смертности также может вырасти, Клюге предупредил, что закрытие школ следует рассматривать как последнее средство.

Вместе с тем, он отметил, что "статус-кво – это не вариант", и призвал к "соразмерным целевым мерам", которые можно было бы расширить.

Клюге подчеркнул, что правительства должны учитывать две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что мы не сомневаемся, и... предсказуемость, чтобы люди знали, что если определенный порог достигнут, то вот, что произойдет".

Он также призвал к широкому использованию масок для лица.

"При обычном ношении масок и строгом контроле за общественными собраниями к февралю мы можем спасти 266 000 жизней во всем европейском регионе", – сказал Клюге.

1 ноября сообщалось, что число новых случаев COVID-19 в Европе увеличилось вдвое за пять недель.

За прошедшие сутки в мире умерли 9067 больных коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель за все время пандемии COVID-19

Вадим Ребрина

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