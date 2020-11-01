Число новых случаев COVID-19 в Европе удвоилось за последние пять недель – Reuters﻿

Почти треть от общего числа зарегистрированных в Европе случаев COVID-19 приходится на Восточную Европу

Число новых случаев COVID-19 в Европе увеличилось вдвое за пять недель. В воскресенье регион преодолел рубеж в 10 миллионов случаев заражения, согласно подсчетам Reuters.

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Первые 5 млн случаев были зарегистрированы в Европе за почти девять месяцев, эта цифра увеличилась вдвое за последние пять недель.

На Европу, где проживает 10% населения мира, приходится около 22% глобального числа заболевших – 46,3 млн случаев. На этот регион также приходится около 23% глобального числа умерших от COVID-19 – более 269 000 смертей.

На фоне роста числа случаев Франция, Германия и Великобритания объявили общенациональные блокировки как минимум на следующий месяц. Ограничения почти так же строги, как ограничения весной. Португалия ввела частичную изоляцию, а Испания и Италия ужесточают ограничения.

Согласно анализу Reuters, в Европе зарегистрировано более 1,6 млн новых случаев за последние семь дней, что составляет почти половину из 3,3 миллиона зарегистрированных во всем мире.

Почти треть от общего числа зарегистрированных в Европе случаев COVID-19 приходится на Восточную Европу. Южная Европа лидирует по количеству умерших.

По данным агентства, Россия – наиболее пострадавшая страна Восточной Европы с более чем 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что больничные койки в 16 регионах страны загружены на 90%.

27 октября о росте смертности от коронавируса в Европе предупреждали во Всемирной организации здравоохранения.

Украина занимает 10-е место в Европе и в мире по выявленной суточной заболеваемости коронавирусом.

Вадим Ребрина

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