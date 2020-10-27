Коронавирус. В Европе на 40% возросла недельная смертность – ВОЗ

Большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходятся на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию, отметили в ВОЗ

В Европе за прошедшую неделю умерло на 40% больше больных коронавирусной болезнью COVID-19, чем было неделей ранее. Об этом сообщила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает BBC News.

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По ее словам, в Европе также за неделю на треть увеличилось число заражений – большинство новых случаев приходятся на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию.

"Во всем европейском регионе мы наблюдаем интенсивный и действительно тревожный рост случаев заражения и смерти<…> Несмотря на лучшее управление вместимостью больниц, койки в нескольких странах быстро заполняются", – объяснила Харрис.

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Она добавила, что эффективность новых карантинных ограничений, введенных в ряде европейских стран, можно проанализирована только через две недели из-за "запаздывания".

"Мы увидим сокращение числа случаев, но этого не произойдет в одночасье", – заявила она.

При этом Харрис прогнозирует, что осенняя волна коронавируса может не быть столь смертоносной, как это было в Апреле. Она объяснила, что медики уже лучше знают, с чем имеют дело, а "очень большое число" новых заболевших не входят в группу риска.

15 октября в Киевской школе экономики заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, если ситуацию в зонах активного распространения вируса не взять под контроль, то к концу года от коронавируса в стране могут умереть до 20 000 человек.

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Марк Сировой

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