Коронавирус. Закрытие школ малоэффективно, они должны быть открыты – евродиректор ВОЗ

В европейском Бюро ВОЗ считают, что школы должны быть открытыми, а больше всего подвержены рискам эпидемии - дети в неблагополучных обстоятельства

Закрытие школ не сильно помогает останавливать распространение коронавируса. Об этом написал в Twitter директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

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"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому им следует оставаться открытыми", – написал он.

Клюге также добавил, что под наибольшим воздействием пандемии оказываются дети, которые живут в неблагополучных условиях.

Он также считает, что детей и подростков надо привлекать к процессу принятия решений.

Марк Сировой

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