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Коронавирус. Закрытие школ малоэффективно, они должны быть открыты – евродиректор ВОЗ

27.10.2020, 14:33
Коронавирус. Закрытие школ малоэффективно, они должны быть открыты – евродиректор ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В европейском Бюро ВОЗ считают, что школы должны быть открытыми, а больше всего подвержены рискам эпидемии - дети в неблагополучных обстоятельства

Закрытие школ не сильно помогает останавливать распространение коронавируса. Об этом написал в Twitter директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

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"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому им следует оставаться открытыми", – написал он.

Клюге также добавил, что под наибольшим воздействием пандемии оказываются дети, которые живут в неблагополучных условиях.

Он также считает, что детей и подростков надо привлекать к процессу принятия решений.

  • 21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.
  • 26 октября в Киевской облгосадминистрации заявили, что после каникул на дистанционное обучение перейдут школы из районов, которые находятся в красной карантинной зоне.
Марк Сировой
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