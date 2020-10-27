Коронавирус. Закрытие школ малоэффективно, они должны быть открыты – евродиректор ВОЗ
27.10.2020, 14:33
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В европейском Бюро ВОЗ считают, что школы должны быть открытыми, а больше всего подвержены рискам эпидемии - дети в неблагополучных обстоятельства
Закрытие школ не сильно помогает останавливать распространение коронавируса. Об этом написал в Twitter директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
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"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому им следует оставаться открытыми", – написал он.
Клюге также добавил, что под наибольшим воздействием пандемии оказываются дети, которые живут в неблагополучных условиях.
Он также считает, что детей и подростков надо привлекать к процессу принятия решений.
- 21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.
- 26 октября в Киевской облгосадминистрации заявили, что после каникул на дистанционное обучение перейдут школы из районов, которые находятся в красной карантинной зоне.
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