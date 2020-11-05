Коронавирус. В мире выявили рекордное число умерших за сутки: Украина на 15 месте
По суточной заболеваемости коронавирусом Украина находится на 14 месте в мире. За время пандемии COVID-19 в мире выявили более 48,4 млн инфицированных
За прошедшие сутки в мире умерли 9067 больных коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель за все время пандемии COVID-19, говорится в данных на Worldometers.
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Украина занимает 15 место по умершим за сутки. Вчера утром сообщалось о 199 летальных исходах за предыдущий день – рекордный для страны показатель. На 16 месте – Колумбия (166 смертей за сутки), на 14-м – Чехия (220).
Больше всего умерших за сутки было в США (1201), Индии (704), Бразилии (622), Мексике (493).
В антирейтинге суточной заболеваемости Украина находится на 14 месте (9524 выявленных инфицированных, по данным на вчерашнее утро, рекорд). На 13-м – Швейцария (10 073), на 15-м – Колумбия (8692).
В лидерах – США (108 389), Индия (50 465), Франция (40 558), Италия (30 550), Великобритания (25 177).
Всего в мире выявили 48 414 593 заболевших (+571 314 за сутки), 1 230 114 умерших (+9067) и 34 665 955 (+319 675).
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