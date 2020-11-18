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Ученые узнали количество и вес коронавирусных частиц в больном – и в мире. Это впечатляет

18.11.2020, 07:07
Ученые узнали количество и вес коронавирусных частиц в больном – и в мире. Это впечатляет - Фото
SARS-CoV-2 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Знание количества вирионов у больного поможет в оценке ответов иммунитета, минимальных инфекционных доз и пределов обнаружения при тестировании

Каждый инфицированный коронавирусом человек несет в себе от одного до 100 млрд вирионов (вирусных частиц) на пике заражения. Это примерно от 1 мкг до 0,1 мг вируса, пишут в препринте на medRxiv ученые из Института Вейцмана в Израиле, Калифорнийского техноинститута и Biohub Чан-Цукерберга.

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Плотность вирусных частиц (включая дефектные) в инфицированных клетках составляет 100 000 единиц на 1 микролитр (примерный объем таких клеток). Разумно предположить, пишут авторы, что только один вирион из 10 000 является инфекционным.

Таким образом, внутри клетки находится ~10 инфекционных вирионов, и общий продукция такой клетки составляет 10-100 инфекционных вирионов в течение нескольких дней.

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В крайних случаях число вирусных частиц в одном человеке на пике инфекции может достигать 10 трлн, пишут авторы, и зараженности до 10% клеток, производящих рецепторы ACE2 и протеазу TMPRSS2.

Каждая вирусная частица имеет массу ~1 фемтограмм (10-15 г), то есть 100 000 из них весят ~0,1 нанограмма, что составляет около 10% от общей массы клетки и более трети ее сухой массы.

Другими словами, вес всех вирионов SARS-CoV-2 в мире сейчас – от 100 г до 1 кг.

  • Обнаруженный недавно вирус с мутацией N439K в определенной степени уходит от иммунитета, "настроенного" на распространенные штаммы коронавируса.
  • Падают антитела – не страшно. У переболевших коронавирусом появляются "клетки памяти".
  • Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19 – исследование.

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Евгений Пилипенко
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