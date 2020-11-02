Есть надежда. У переболевших COVID-19 образуются "клетки памяти" для стойкого иммунитета
Если иммунитет к COVID-19 быстро ослабевает, многие подвергнутся риску заболеть снова. Но есть надежда на В-лимфоциты памяти иммунитета, пишут ученые
У большинства переболевших COVID-19 людей появляются специфические к коронавирусу SARS-CoV-2 лимфоциты, что свидетельствует о стойком клеточном иммунитете к патогену. Он может быть длительным, пишут в статье на medRxiv авторы из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде.
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Было проведено небольшое по выборке (14 человек) исследование проб сыворотки крови в среднем спустя 54 дня (от 39 до 104) после появления симптомов.
Проведя подсчеты сигнальных молекул на поверхности лимфоцитов, которые были "заточены" под коронавирусный S-белок, ученые сделали вывод о "функциональном и стойком В-клеточном иммунитете".
Такие клетки были у всех, кроме одного "бессимптомника", включая тех, у кого наблюдались низкие уровни IgG- и нейтрализующих антител в плазме крови.
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Авторы пишут, что сейчас нужны более крупные исследования с долгосрочным отбором проб после инфицирования: они подтвердят, действительно ли такой механизм иммунного ответа устойчив со временем.
Стойкость иммунитета к COVID-19 имеет решающее значение для разработки вакцин. Пока неизвестно, насколько длительный и сильный иммунитет у переболевших и экспериментально привитых вакцинами-кандидатами. У людей с легкой или бессимптомной формой заболевания обычно наблюдается более низкие концентрации антител к вирусу, чем у людей с тяжелым течением. Это вызывает особое беспокойство, что легко перенесшие болезнь могут заболеть снова.
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