Как долго сохраняются антитела к коронавирусу. Исследование из США обнадеживает

В медшколе при сети больниц Маунт-Синай в Нью-Йорке говорят: полученные результаты – весьма неплохие: "антительный" иммунитет быстро не проходит

Большинство переболевших COVID-19 в легкой и умеренной форме обладают нейтрализующими антителами к коронавирусу не менее пяти месяцев. Такие результаты исследования в Science от американской медсети Маунт Синай несколько противоречат прежним сообщениям, что нейтрализующие антитела якобы сильно "падают" уже спустя один-два месяца.

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С раннего марта до первых чисел октября проверку прошел 72 401 человек: у 30 082 обнаружили антитела к S-белку коронавируса. У 2,3% из них был титр 1:80, у 4,8% – 1:160, у 22,5% – 1:320, у 31,8% – 1:960 и у 38,6% – 1:2880. То есть, умеренные и высокие концентрации иммуноглобулинов IgG были у подавляющего большинства.

СПРАВКА. Антитела защищают от внедрения, размножения и распространения в организме чужеродных биомолекул – вирусов, бактерий и проч. Роль другого типа иммунного ответа – клеточного – при COVID-19 изучена меньше, но, по мнению части ученых, . Антитела защищают от внедрения, размножения и распространения в организме чужеродных биомолекул – вирусов, бактерий и проч. Роль другого типа иммунного ответа – клеточного – при COVID-19 изучена меньше, но, по мнению части ученых, она весьма существенная , особенно при защите от повторной инфекции.

"Более 90% сероконвертеров (переболевших, – ред.) дают обнаруживаемые нейтрализующие реакции антител. Титры этих антител относительно стабильны в течение, по крайней мере, периода около пяти месяцев. <...> Хотя это не может служить убедительным доказательством того, что такие ответы антител защищают от повторного заражения, мы полагаем, что они весьма вероятно уменьшат шансы повторного заражения и могут ослабить болезнь в случае реинфекции", – резюмируют ученые.

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Они будут следить за этой когортой бывших пациентов в течение более длительных периодов времени.

В конце октября вышло исследование Имперского колледжа Лондона, в котором сказано, что число людей в Англии с положительным результатом теста на антитела упало на четверть (с почти 6% до 4,4%) с июня по сентябрь.

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Евгений Пилипенко

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