Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование

Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Уровень защитных антител у людей "довольно быстро" снижается после заражения коронавирусом. Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.

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Антитела – ключевая часть иммунной защиты человека, они не позволяют вирусу проникать внутрь клеток организма.

Исследователи обнаружили, что число людей в Англии с положительным результатом теста на антитела упало на четверть (с почти 6% до 4,4%) с июня по сентябрь. Они говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом.

Официальные данные показывают, что число смертей от COVID-19 в Великобритании выросло на 60% за неделю, начиная с 16 октября. Всего в стране от коронавируса умерли более 60 000 человек.

На данный момент более 350 000 человек в Британии прошли тест на антитела. В первом раунде тестирования, в конце июня-начале июля, примерно у 60 из 1000 человек обнаруживались антитела. Но в последнем наборе тестов в сентябре только 44 на 1000 человек дали положительный результат.

Это говорит о том, что число людей с антителами упало более чем на четверть в период между летом и осенью.

Падение было более существенным у лиц старше 65 лет по сравнению с более молодыми возрастными группами и у лиц без симптомов по сравнению с теми, у кого они были.

Пока непонятно, что именно потеря антител означает для иммунитета. Ведь есть и другие части иммунной системы, такие как Т-клетки. Однако исследователи полагают, что по антителам, как правило, можно прогнозировать состояние больного.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус раскритиковал идею намеренного формирования коллективного иммунитета как стратегию борьбы с COVID-19. Он назвал такой подход "проблематичным с научной и этической точки зрения".

Главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что повторное заражение коронавирусом является скорее исключением, чем правилом.

Вадим Ребрина

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