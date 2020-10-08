"Это скорее исключение". Ляшко рассказал о повторных заражениях коронавирусом

В мире пока не было массового повторного заражения коронавирусом, но COVID-19 – болезнь новая, этот вопрос исследуют ученые, отметил главсанврач Ляшко

Повторное заражение коронавирусом переболевшего COVID-19 пациента является скорее исключением, чем правилом. Об этом рассказал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко во время брифинга в Черновицкой области, где ранее сообщалось о подобных случаях.

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"Сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование – это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", – сказал он.

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Сейчас известно, что антитела в крови переболевшего остаются в течение трех-четырех, а у некоторых людей – и до шести месяцев, отметил медик.

"Дальше вопрос, оставляют ли они иммунный ответ, или антитела теряются – и человек может повторно инфицироваться. Этот вопрос исследуется. Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Ученые работают над этой темой, ведь коронавирус – это новая болезнь. Мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем", – объяснил он.

По словам Ляшко, в системе Минздрава зарегистрировано около 20 случаев повторного заражения: 17 в Черновицкой области и три-четыре в других регионах.

В апреле ученые из Всемирной организации здравоохранения заявляли, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с возможным повторным заражением.

В ВОЗ отмечают, что даже наличие антител не гарантирует того, что выздоровевший от COVID-19 не может заразиться коронавирусом вновь.

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Марк Сировой

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