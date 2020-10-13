Глава ВОЗ о коллективном иммунитете к коронавирусу: Этот подход аморален и неприемлем

Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что намеренное формирование коллективного иммунитета плохой стратегией в борьбе с пандемией

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус раскритиковал идею намеренного формирования коллективного иммунитета как стратегию борьбы с COVID-19. Он назвал такой подход "проблематичным с научной и этической точки зрения", пишет BBC.

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Чиновник напомнил, что коллективный иммунитет формируется, когда большая часть населения становится невосприимчивой к болезни из-за того, что люди уже переболели или были вакцинированы.

В начале пандемии стали распространяться идеи, что коронавирусом должно переболеть как можно больше людей, чтобы быстрее сформировать такой иммунитет.

Но долгосрочные последствия COVID-19 "могут быть непредсказуемыми", а сила и продолжительность иммунного ответа пока неизвестны, отметил Гебреисус. Он добавил, что коллективный иммунитет никогда не использовался как стратегия реагирования на вспышку болезни, "не говоря уже о пандемии".

"Позволить коронавирусу бесконтрольно распространяться – означает допустить ненужные инфекции, страдания и смерть", – подчеркнул директор ВОЗ, назвав такой подход аморальным и неприемлемым.

29 сентября в ВОЗ заявили, что официальные данные о смертности от коронавируса, скорее всего, занижены.

5 октября во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в мире может быть до 10% заболевших COVID-19.

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Дарья Мостовая

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