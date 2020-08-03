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Ученые КПИ считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу появится через год

03.08.2020, 12:51
Ученые КПИ считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу появится через год - Фото
Фото: pixabay.com

Ученые Киевского политеха прогнозируют появление коллективного иммунитета от коронавируса через год

Ученые Киевского политеха считают, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета к COVID-19 примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Об этом говорится в заявлении ученых

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Ученые заявляют, что мобильность коронавируса выросла до 150% в сравнении с началом года. Из-за этого, по их мнению, в июне-июле произошла серия вспышек COVID-19, которые привели к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных с тенденцией к дальнейшему росту заболеваемости. 

Они считают, что к концу августа количество заболевших в Украине достигнет 110 000 - 115 000 человек (3 августа73 158 заболевших). 

"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета приблизительно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно только в результате массовой вакцинации населения, что на данный момент является тяжело предсказуемым явлением", - говорится в заявлении.

Владислав Сердюк
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