Возвращаемся к 12 000 за сутки. В Украине очередной рост заболеваемости COVID-19

Традиционно к середине недели количество выявленных больных начало расти – на вторник цифра составила почти 12 000 новых случаев коронавируса за сутки

За вчерашний день, 15 ноября, в Украине выявили 11 968 новых инфицированных/заболевших коронавирусом (9832 днем ранее). (В скобках данные за предыдущие сутки – ред.). Данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 516 (354) детей и 565 (360) медиков.

Госпитализировали 1610 (1100) украинцев.

Умерли 159 пациентов (94).

Выздоровели 6786 (2753) человека.

Кроме того, вчера официально было сделано тестов 67 127 (33 486). Из них по методу ПЦР (выявляет больных) – 37 770 (28 685), по методу ИФА (выявляет и заболевших, и тех, кто уже перенес болезнь) – 29 357 (4801).

11 ноября 2020 года было принято решение о введении в Украине карантина выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

16 ноября инфекционист при Минздраве Ольга Голубовская заявила, что никакие другие меры, кроме жесткого карантина, нынешнюю волну коронавируса в стране уже не удержат.

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Дарья Мостовая

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