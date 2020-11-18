Эксперт Минздрава – "атеистам COVID-19": Не обращайтесь за помощью, умирайте дома – видео

Врач предложил тем, кто не верит в коронавирус, поработать в больницах, где лечатся люди с COVID-19

Эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров призвал "атеистов COVID-19" не обращаться к врачам в случае заболевания, "а просто умирать дома". Его заявление опубликовал Telegram-канале МОЗ Коронавірус інфо.

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Врач предложил тем, кто не верит в коронавирус (таких людей принято называть диссидентами; например, ВИЧ-диссиденты), поработать в больницах, где лечатся люди с COVID-19.

"Стирать белье, мыть полы, перестилать пациентов в отделениях интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, суток или нескольких часов в реанимации с пациентами COVID-19 хватит… "ковидный атеизм" пройдет очень быстро", – сказал Дубров.

"Ну и большая просьба к COVID-атеистам: наверно не обращаться за медпомощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", – добавил он.

17 ноября в Украине выявили 12 496 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 968 днем ранее). Скончались 256 больных (159). Выздоровели 8096 (6786) человек.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных/больных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли.

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Вадим Ребрина

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