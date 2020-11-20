Коронавирус. Степанов снова отодвинул "дедлайн" для введения полного локдауна

В конце октября Степанов заявлял, что основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев

Полный локдаун в Украине могут ввести, когда будет по 30 000 новых заболевших в сутки в течение нескольких дней подряд. Об этом в эфире телеканала Интер сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Украинская правда.

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"Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное – это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 000 в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", – сказал министр.

В конце лета в правительстве говорили, что критическая отметка для украинской медицины – это 3000 заболевших за сутки, в середине октября президент озвучил цифру в 9500, а спустя две недели порог подвинули до 15 000. 30 октября Степанов заявил, что основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев.

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 575 заболевших COVID-19, и это новый печальный рекорд для страны (за сутки до этого – 13 357).

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Вадим Ребрина

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