Зеленский повысил порог введения жесткого карантина: уже не 9, а 15 тысяч случаев в день

Президент подчеркнул, что главной проблемой в такой ситуации может стать нехватка врачей

В Украине могут ввести жесткий карантин, если суточное количество случаев коронавируса достигнет 15 000. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским телеканалам.

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"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах, не будет хватать медиков, что самое важное. На сегодня Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главной проблемой в такой ситуации может стать нехватка врачей. "Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему под больных COVID-19", – сказал Зеленский.

Поэтому он еще раз попросил украинцев носить маски.

19 октября Зеленский говорил, что в Украине будет введен жесткий карантин, если суточное число инфицированных достигнет 9500 человек.

20 октября глава МОЗ Степанов заявил, что жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 – 15 000 случаев и заполненности 85% коек по стране.

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Вадим Ребрина

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