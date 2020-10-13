COVID-19. В Киеве уволились до 25% медиков с начала эпидемии – глава комиссии Киевсовета

Уволившихся медиков необходимо немедленно вернуть для борьбы с коронавирусом, считают в Киевсовете

В Киеве с начала эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 уволились от 20 до 25% медиков. Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

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"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10 000 – 15 000 (гривень, – ред.)", – сказал чиновник.

Он также предполагает, что в столичных больницах может не хватить кислорода.

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Гелевей считает, что исправить ситуацию может упрощение закупок центральной властью. Он призывает перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышение зарплат медработникам.

По его словам, сейчас к борьбе с COVID-19 привлекли 20 столичных больниц в сравнении с семью в начале эпидемии. В роддомах и детских больницах заполненность кроватей ниже, в то время как в опорных она достигает 90%.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 397 заболевших COVID-19. За все время эпидемии инфекцию выявили у 28 090 жителей столицы.

По данным Минздрава, на сегодняшнее утро в Киеве и еще 14 областях больницы для пациентов с COVID-19 были заполнены более чем на 50%.

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Марк Сировой

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