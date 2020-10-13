Коронавирус. В Украине в 15 регионах больницы заполнены более чем на 50% – Минздрав

Ни одна из областей не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

В 15 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 13 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 62,3%.

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (327,1) Тернопольской (284,5), Харьковской (282,9) и Хмельницкой (266,6) областях. В целом по Украине – 172,4.

Только в Кировоградской области заболеваемость сохраняется ниже порогового значения, но больницы загружены более чем на 50% уже четвертый день.

Показатели по регионам:

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Денис Юдин

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