Коронавирус. В Киеве и трех областях – более 300 заболевших за сутки: данные по регионам
В 12 регионах Украины за сутки выявлено более 200 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Харьковской области коронавирус 12 октября диагностировали у 439 человек, в Киеве – у 397, во Львовской области – у 341, в Днепропетровской – у 305. Еще в восьми регионах – более 200 заболевших за сутки.
Динамика эпидемии по областям:
Харьковская – 25 625 заболевших (439 за сутки);
Киев – 28 090 (397);
Львовская – 23 129 (341);
Днепропетровская – 9272 (305);
Полтавская – 4906 (285);
Одесская – 17 047 (277);
Донецкая – 5961 (262);
Тернопольская – 16250 (258);
Хмельницкая – 9230 (219);
Киевская – 11 525 (216);
Сумская – 7485 (205);
Ивано-Франковская – 15 580 (201);
Житомирская – 8661 (197);
Черниговская – 5812 (191);
Черкасская – 5849 (181);
Запорожская – 5762 (173);
Ровенская – 14 868 (172);
Волынская – 9955 (164);
Черновицкая – 16 649 (161);
Николаевская – 4867 (159);
Закарпатская – 11 042 (107);
Винницкая – 7726 (89);
Луганская – 1917 (65);
Херсонская – 2024 (39);
Кировоградская – 1355 (30).
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- На совещании у Зеленского утверждены 10 шагов для борьбы с коронавирусом.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 5133 новых заболевших COVID-19, днем ранее – 4420.
Читайте также: Удастся ли избежать катастрофы. Что не так со статистикой "ковидных" коек в Украине
Комментарии