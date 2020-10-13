Коронавирус. В Киеве и трех областях – более 300 заболевших за сутки: данные по регионам

В 12 регионах Украины за сутки выявлено более 200 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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В Харьковской области коронавирус 12 октября диагностировали у 439 человек, в Киеве – у 397, во Львовской области – у 341, в Днепропетровской – у 305. Еще в восьми регионах – более 200 заболевших за сутки.

Динамика эпидемии по областям:

Харьковская – 25 625 заболевших (439 за сутки);

Киев – 28 090 (397);

Львовская – 23 129 (341);

Днепропетровская – 9272 (305);

Полтавская – 4906 (285);

Одесская – 17 047 (277);

Донецкая – 5961 (262);

Тернопольская – 16250 (258);

Хмельницкая – 9230 (219);

Киевская – 11 525 (216);

Сумская – 7485 (205);

Ивано-Франковская – 15 580 (201);

Житомирская – 8661 (197);

Черниговская – 5812 (191);

Черкасская – 5849 (181);

Запорожская – 5762 (173);

Ровенская – 14 868 (172);

Волынская – 9955 (164);

Черновицкая – 16 649 (161);

Николаевская – 4867 (159);

Закарпатская – 11 042 (107);

Винницкая – 7726 (89);

Луганская – 1917 (65);

Херсонская – 2024 (39);

Кировоградская – 1355 (30).

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Денис Юдин

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