Шмыгаль: Жесткий карантин – это план Б, если не сработает карантин выходного дня

По словам премьера, они уже разрабатывают план такого локдауна, но применять его будут, если не поможет карантин выходного дня

В Украине разрабатывается план по поводу введения в стране жесткого карантина. Но пока что это план Б, который будет реализован, если не сработает карантин выходного дня, который пока остается "разумной альтернативой локдауну", заявил в Facebook премьер страны Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, а также уменьшились "продолжительные контакты между разными социальными группами", что уменьшило шансы подхватить вирус. Поэтому в эти и в следующие выходные будет действовать карантин выходного дня, – подчеркнул премьер.

"Касаемо введения более жесткого карантина. Такой план действительно разрабатывается, но это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его", – заявил Шмыгаль.

По его словам, они уже начали анализировать ситуацию в регионах, консультироваться с эпидемиологами и инфекционистами, а также проводить встречи с бизнесом. Дополнительно мэрам городов были разосланы опросники о том, какие правила и ограничения они считают оптимальными.

При этом, подчеркнул Шмыгаль, никакой даты введения более жесткого карантина в Украине на текущий момент нет.

28 августа 2020 года Шмыгаль заявил, что возвращения к жесткому карантину не будет.

17 октября главный санврач Виктор Ляшко отметил, что система здравоохранения страны пока справляется с ежедневным приростом заболевших и введение жесткого карантина является "исключительно резервным моментом".

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

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Дарья Мостовая

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