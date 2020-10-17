Коронавирус. Ляшко: Жесткий карантин в Украине – исключительно резервный момент

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что система здравоохранения страны пока справляется с нынешним ежедневным приростом заболевших COVID-19

Возможное внедрение жесткого коронавирусного карантина в Украине является "исключительно резервным моментом", система здравоохранения справляется с приростом больных COVID-19. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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"Сегодня мы регистрируем по 5000-5700 случаев в Украине (16 октября в Украине выявили 6410 новых случаев - ред.). Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 000 – будем справляться", – заявил Ляшко.

Сейчас, по словам главного санврача, на национальном уровне делают все возможное, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения, а также не останавливать экономику страны: "Мы пониманием, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать".

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.

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Владислав Сердюк

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