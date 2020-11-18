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Украинцев будут оповещать о пребывании в помещении с больным COVID-19 – Шмыгаль

18.11.2020, 15:34
Украинцев будут оповещать о пребывании в помещении с больным COVID-19 – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер анонсирует ряд дополнительных цифровых инструментов, которые могут помочь в борьбе с эпидемией коронавируса

Украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с зараженным COVID-19. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер уточнил, что правительство в ближайшее время введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляцию благодаря приложению "Дій вдома". И национальная система QR-кодов, которая фактически будет оповещать граждан, они были в одном помещении с больным человеком. Это очень передовые инструменты, которые используют только некоторые страны мира", – отметил Шмыгаль.

Чиновник заверяет, что Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать их полноценно.

  • 18 ноября Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на выявление COVID-19.
Арина Толина
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Денис Шмыгаль оповещение коронавирус

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