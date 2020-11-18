Экспресс-тесты на COVID-19. Украина закупает 6 млн: кто их первыми получит
По словам премьера Дениса Шмыгаля, экспресс-тесты в первую очередь получат семейные врачи и бригады скорой помощи
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на выявление COVID-19. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, уточнив, что это в четыре раза больше, чем было использовано при массовом тестировании в Словакии.
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"Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи", – отметил Шмыгаль.
Премьер уточнил, что комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении 1 млрд грн на закупку экспресс-тестов.
Он добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства направят и в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все возможные варианты", – сказал Шмыгаль.
- 17 ноября министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил,что в Украине планируют запустить массовое тестирование в красных карантинных зонах с помощью экспресс-тестов на COVID-19.
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