Экспресс-тесты на COVID-19. Украина закупает 6 млн: кто их первыми получит

По словам премьера Дениса Шмыгаля, экспресс-тесты в первую очередь получат семейные врачи и бригады скорой помощи

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на выявление COVID-19. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, уточнив, что это в четыре раза больше, чем было использовано при массовом тестировании в Словакии.

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"Их получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи", – отметил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении 1 млрд грн на закупку экспресс-тестов.

Он добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства направят и в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все возможные варианты", – сказал Шмыгаль.

17 ноября министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил,что в Украине планируют запустить массовое тестирование в красных карантинных зонах с помощью экспресс-тестов на COVID-19.

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Арина Толина

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