"Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса

Президент Владимир Зеленский выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил в новом видеообращении.

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"Всем друзьям, украинцам большое спасибо за поддержку. Всем оппонентам – не дождетесь!" – сказал президент.

Зеленский сказал, что работает уже на Банковой. У него бодрое настроение и температура 36,6. Сам он – "позитивный, потому что результат теста негативный".

10 ноября, тесты Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на коронавирус показали положительный результат.

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