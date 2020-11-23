"Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса

Президент Владимир Зеленский выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил в новом видеообращении.
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"Всем друзьям, украинцам большое спасибо за поддержку. Всем оппонентам – не дождетесь!" – сказал президент.
Зеленский сказал, что работает уже на Банковой. У него бодрое настроение и температура 36,6. Сам он – "позитивный, потому что результат теста негативный".
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