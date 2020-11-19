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До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 000 человек: три сценария от KSE

19.11.2020, 15:20
До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 000 человек: три сценария от KSE - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В KSE считают, что сразу в Киеве и девяти областях вспышка коронавируса неконтролируема

В Украине при условии соблюдения карантина выходного дня от коронавирусной болезни COVID-19 до конца могут умереть от 17 000 до 33 000 человек. К таким выводам пришли при моделировании в Киевской школе экономики (KSE), передает пресс-служба учреждения.

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Всего в KSE разработали три прогнозируемых сценария:

–  Зеленый – 17 000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей стране; самый оптимистичный, но и самый маловероятный, считают авторы исследования;

– Желтый – 26 000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает;

– Черный – 33 000 смертей, может произойти, если существующий карантин не сработает и в декабре на больницы выпадет максимальная нагрузка.

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В KSE также считают, что сейчас в Украине тестируют в пять раз меньше необходимого, а неконтролируемая вспышка коронавируса происходит в Киеве, Запорожской, Сумской, Киевской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Авторы предлагают расширить ограничения карантина выходного дня на будни, чтобы взять под контроль распространение патогена.

LIGA.net обратилась в Минздрав с просьбой прокомментировать исследование KSE.

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 (13 357) и умерших пациентов (257). С начала эпидемии скончались 10 369 заразившихся коронавирусом.

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Марк Сировой
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