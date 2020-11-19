До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 000 человек: три сценария от KSE
В KSE считают, что сразу в Киеве и девяти областях вспышка коронавируса неконтролируема
В Украине при условии соблюдения карантина выходного дня от коронавирусной болезни COVID-19 до конца могут умереть от 17 000 до 33 000 человек. К таким выводам пришли при моделировании в Киевской школе экономики (KSE), передает пресс-служба учреждения.
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Всего в KSE разработали три прогнозируемых сценария:
– Зеленый – 17 000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей стране; самый оптимистичный, но и самый маловероятный, считают авторы исследования;
– Желтый – 26 000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает;
– Черный – 33 000 смертей, может произойти, если существующий карантин не сработает и в декабре на больницы выпадет максимальная нагрузка.
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В KSE также считают, что сейчас в Украине тестируют в пять раз меньше необходимого, а неконтролируемая вспышка коронавируса происходит в Киеве, Запорожской, Сумской, Киевской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой областях.
Авторы предлагают расширить ограничения карантина выходного дня на будни, чтобы взять под контроль распространение патогена.
LIGA.net обратилась в Минздрав с просьбой прокомментировать исследование KSE.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если карантин выходного дня не даст планируемого результата, то правительство будет вынуждено ужесточать карантинные ограничения.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 (13 357) и умерших пациентов (257). С начала эпидемии скончались 10 369 заразившихся коронавирусом.
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