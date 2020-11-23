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"Коронавирус позади". Ермак вылечился от COVID-19

23.11.2020, 10:25
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба президента)

Глава Офиса президента возвращается к работе в обычном режиме. Какое состояние болеющего коронавирусом Зеленского, он не написал

Болевший коронавирусной болезнью COVID-19 глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат", – написал он.

Ермак добавил, что приступает к выполнению обязанностей в обычном режиме. Какое состояние болеющего COVID-19 президента Владимира Зеленского, он не сообщил.

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Марк Сировой
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