"Коронавирус позади". Ермак вылечился от COVID-19

Глава Офиса президента возвращается к работе в обычном режиме. Какое состояние болеющего коронавирусом Зеленского, он не написал

Болевший коронавирусной болезнью COVID-19 глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат", – написал он.

Ермак добавил, что приступает к выполнению обязанностей в обычном режиме. Какое состояние болеющего COVID-19 президента Владимира Зеленского, он не сообщил.

10 ноября, тесты Зеленского и Ермака на коронавирус показали положительный результат.

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Марк Сировой

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