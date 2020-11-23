"Коронавирус позади". Ермак вылечился от COVID-19
23.11.2020, 10:25
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба президента)
Глава Офиса президента возвращается к работе в обычном режиме. Какое состояние болеющего коронавирусом Зеленского, он не написал
Болевший коронавирусной болезнью COVID-19 глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел. Об этом он сообщил в Facebook.
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"Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат", – написал он.
Ермак добавил, что приступает к выполнению обязанностей в обычном режиме. Какое состояние болеющего COVID-19 президента Владимира Зеленского, он не сообщил.
- 10 ноября, тесты Зеленского и Ермака на коронавирус показали положительный результат.
- Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак находятся в больнице Феофания. Главврач медучреждения Игорь Семенив заявил, что президент лечится на тех же условиях, что и остальные пациенты.
- 18 ноября пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Ермак и Зеленский выздоравливают.
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