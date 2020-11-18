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Зеленский и Ермак выздоравливают от COVID-19 – Мендель

18.11.2020, 16:20
Зеленский и Ермак выздоравливают от COVID-19 – Мендель - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента надеятся, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак скорее возьмутся за работу в обычном режиме

Состояние здоровья президента Владимира Зеленского улучшается. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.   

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По ее словам, сам Зеленский "держится бодро" и продолжает работать, у него уже нет кашля. Он продолжает проводить селекторные совещания, а также международные телефонные звонки. 

Мендель отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак также выздоравливает от коронавируса.

"Мы надеемся, что они (Зеленский и Ермак – ред.) скорее возьмутся за работу в обычном режиме", - добавила пресс-секретарь президента.

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Станислав Стороженко
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