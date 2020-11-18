Зеленский и Ермак выздоравливают от COVID-19 – Мендель
В Офисе президента надеятся, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак скорее возьмутся за работу в обычном режиме
Состояние здоровья президента Владимира Зеленского улучшается. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
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По ее словам, сам Зеленский "держится бодро" и продолжает работать, у него уже нет кашля. Он продолжает проводить селекторные совещания, а также международные телефонные звонки.
Мендель отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак также выздоравливает от коронавируса.
"Мы надеемся, что они (Зеленский и Ермак – ред.) скорее возьмутся за работу в обычном режиме", - добавила пресс-секретарь президента.
- 10 ноября, тесты Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на коронавирус показали положительный результат.
- После выявления инфекции Зеленский уже говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, в частности попросил помочь Украине с доступом к вакцине от COVID-19. Также в связи с эпидемией инициировал разработку программы "Здоровая нация".
- Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак находятся в больнице Феофания. Главврач медучреждения Игорь Семенив заявил, что президент лечится на тех же условиях, что и остальные пациенты.
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