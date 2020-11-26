UA

Новый пик | Эпидемия коронавируса в Украине разрастается: преодолели отметку в 15 000 больных за сутки

26.11.2020, 08:21
Эпидемия коронавируса в Украине разрастается: преодолели отметку в 15 000 больных за сутки - Фото
Пациент с дыхательной недостаточностью при ковиде (фото – ЕРА)

Вчера, 25 ноября, в Украине выявили 15 331 нового инфицированного/заболевшего коронавирусной инфекцией (13 882 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

Нажмите, чтобы увеличить

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), а также в Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Среди заболевших 659 (684) детей и 606 (615) медиков. Госпитализировали 1955 (1818) пациентов. Скончались 225 больных (229). Выздоровели 9610 (8420) человек.

Смотрите также: Откуда выйдет следующая пандемия: составлена карта опасных зон Земли

Официально за 25 ноября сделан 76 911 тест (75 396). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 49 323 (45 438), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 27 588 (29 958).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 677 189 инфицированных/больных. 317 395 из них выздоровели, 11 717 – умерли.

Читайте также: Авиакомпании меняют правила посадки из-за COVID-19. Они начнут действовать в декабре

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
заражение статистика сводка инфекция заболеваемость эпидемия коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Роттердам+: формула любви за 39 млрд грн. История от НАБУ, как спасали империю Ахметова

ОлигархиРоттердам+: формула любви за 39 млрд грн. История от НАБУ, как спасали империю Ахметова
 