Вчера, 25 ноября, в Украине выявили 15 331 нового инфицированного/заболевшего коронавирусной инфекцией (13 882 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), а также в Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Среди заболевших 659 (684) детей и 606 (615) медиков. Госпитализировали 1955 (1818) пациентов. Скончались 225 больных (229). Выздоровели 9610 (8420) человек.

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Официально за 25 ноября сделан 76 911 тест (75 396). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 49 323 (45 438), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 27 588 (29 958).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 677 189 инфицированных/больных. 317 395 из них выздоровели, 11 717 – умерли.

23 ноября президент Зеленский выздоровел от коронавируса и заявил, что "карантин выходного дня" якобы работает и удается сдержать рост суточной заболеваемости.

В МВД тем временем заявили, что "90% украинцев носят маски". Не уточняли, где и как – в кармане, на бороде/под носом или правильно.

В Китае выяснили, заразны ли те, кто переболел, а затем снова получил положительный ПЦР-тест.

Кроме того, ученые предложили чеснок для профилактики и лечения COVID-19.

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Евгений Пилипенко

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