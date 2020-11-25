Вчера, 24 ноября, в Украине выявили 13 882 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 287, в скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Среди заболевших 684 (533) ребенка и 615 (570) медиков. Госпитализировали 1818 (1403) пациентов.

Скончались 229 заболевших (188). Выздоровели 8420 (8298) человек.

Официально за 24 ноября сделано 75 396 тестов (61 567) на коронавирус. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 45 438 (35 425), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 29 958 (26 142).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Днепропетровской (1255) и Запорожской (1086) областях, в Киеве – 980 новых случаев.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 661 858 инфицированных/больных. 307 778 из них выздоровели, 11 492 – умерли.

Данные по областям:

Днепропетровская область – 31 861 заболевших (1255 за сутки);

Запорожская – 26 328 (1086);

Киев – 62 620 (980);

Одесская – 39 742 (976);

Киевская – 33 262 (961);

Сумская – 24 811 (915);

Львовская – 42 874 (824);

Черкасская – 19 826 (788);

Ивано-Франковская – 33 409 (583);

Харьковская – 52 538 (546);

Полтавская – 19 679 (536);

Черниговская – 15 932 (527);

Хмельницкая – 27 114 (490);

Николаевская – 16 229 (484);

Ровенская – 28 860 (399);

Донецкая – 20 868 (370);

Черновицкая – 32 067 (357);

Винницкая – 15 984 (326);

Волынская – 22 516 (295);

Тернопольская – 26 329 (278);

Херсонская – 9141 (272);

Закарпатская – 22 150 (247);

Житомирская – 27 368 (211);

Кировоградская – 4557 (102);

Луганская – 5793 (74).

Как защитить себя и ребенка от коронавируса на работе, в школе или садике – советует врач.

Ученые спрогнозировали, что в первую неделю декабря в Украине за сутки будут выявлять от 17 000 до 17 500 новых заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.