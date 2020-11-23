Коронавирус. Уровень заболеваемости не опускается ниже 10 000 за сутки: свежие данные

Большинство новых случаев за прошлый день пришлось на Киев, а также Днепропетровскую, Киевскую и Житомирскую области

За прошедшие сутки в Украине выявили 10 945 заболевших COVID-19 (за сутки до этого – 12 079). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За 22 ноября в стране умерли 124 пациента (днем ранее – 138), выздоровели 4143 украинцев (4604), госпитализировали 1165 человек (1134).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 635 689 заболевших: из них 291 060 одолели недуг, 11 075 – умерли.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Также за минувшие сутки сделали 28 374 тестов на коронавирус (днем ранее – 34 397), из них: 25 253 тестов сделаны методом ПЦР, который выявляет уже болеющих (27 998), и 3121 – методом ИФА, выявляющий и тех, кто уже переболел (6399).

11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня. Половина украинцев поддержали такое решение, половина выступили против.

20 ноября Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны: таблица.

21 ноября вступил в силу закон, который дает возможность полиции штрафовать украинцев за отсутствие маски в общественных местах.

Читайте также: В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.