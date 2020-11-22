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В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года

22.11.2020, 12:45
В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года - Фото
Иллюстративное фото: Christophe Petit Tesson/EPA

Спецпредставитель ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро считает недостаточной реакцию Европы на коронавирус и допускает возможность третьей волны пандемии

Третья волна коронавируса в Европе ожидается в начале 2021 года, если правительства стран не предпримут необходимые шаги для сдерживания инфекции. Об этом заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает Reuters

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"Они (руководители европейских стран – ред.) пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы, после взятия под контроль первой волны... Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", – заявил Набарро. 

Он высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с коронавирусом, а так же назвал реакцию Европы на пандемию COVID-19 недостаточной. 

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Владислав Сердюк
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ВОЗ коронавирус COVID-19 третья волна

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