Ношение маски не влияет на уровень содержания кислорода в крови – исследование

Эксперимент показал, что человеческому организму не угрожает отравление углекислым газом из-за ношения маски

Ученые канадского университета Макмастера провели эксперимент. Они в течение месяца замеряли уровень кислорода в крови у 25 добровольцев, снимавших маску сразу после возвращения домой. Как показали результаты исследования, опубликованные в Medical Xpress, маски не снижали уровень кислорода и не вызывали гипоксию у испытуемых.

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Такой эксперимент ученые решили провести, чтобы доказать скептикам, что маски не оказывают губительного воздействия на организм человека и не уменьшают количество кислорода, которое поступает в легкие во время ношения маски. Уровень кислорода в крови до и после ношения маски оказался примерно одинаковым – около 96%.

При проведении исследования применялись обычные трехслойные защитные маски, а средний возраст добровольцев составлял 76,5 лет.

Как отметил один из профессоров университета Аарон Глатт, "многие люди действительно чувствуют себя не комфортно в маске, но это не означает, что она вредит их здоровью или создает условия для интоксикации организма углекислым газом".

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Дарья Мостовая

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