Весь секрет в нагревании. Ученые разрабатывают маску, которая сможет убивать вирусы

Одним из слоев такой маски станет тончайшая медная сетка, которая при нагревании будет уничтожать вирусные молекулы

Ученые Массачусетского технологического института, США, разрабатывают особую маску для защиты от вирусов. Предполагается, что она сможет не только фильтровать вирусные частицы, но и уничтожать их, говорится в препринте презентации на сайте института.

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В основу новой разработки была положена идея, что защититься от вирусов можно не только отфильтровав их, но и обезвредив при помощи тепла. Одним из слоев такой маски должна стать тонкая медная сетка, которая будет разогреваться до высоких температур и уничтожать вредные штаммы.

Исследователи предположили, что ориентировочной температурой, которая позволит уничтожать, вирусы будет +90º. Такой температуры можно достичь, если пропускать через медную сетку толщиной в 0,1 мм или термоэлектрический нагреватель электрический ток.

При этом, сразу после нагревания вдыхаемый воздух будет охлаждаться, чтобы маска был удобной и безопасной – снаружи и изнутри медную сетку будет покрывать изолирующий материал неопрен. Выдыхаемый очищенный воздух будет выходить через вентиляционные отверстия по бокам маски.

По задумке ученых, такая маска, в первую очередь, пригодится медикам и всем тем, кто не может избежать близкого контакта с другими людьми, например, в общественном транспорте. "Это совершенно новая концепция маски, поскольку она не блокирует вирус – она дезактивирует его", – отмечает один из исследователей.

Маска действительно станет многоразовой, поскольку ее не надо будет стирать, сушить, стерилизовать или утилизировать особым способом, но при этом будет стоить дороже обычных респираторов, говорится в публикации. И, скорее всего, ее можно будет также и применять и для защиты от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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