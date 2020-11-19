UA

Половина украинцев поддерживают карантин выходного дня, столько же против – опрос Рейтинга

19.11.2020, 11:17
Половина украинцев поддерживают карантин выходного дня, столько же против – опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Голоса между противниками и сторонниками карантина выходного дня разделились поровну, но в успех таких ограничений верят лишь 35% респондентов

Введенный из-за эпидемии коронавируса карантин выходного украинцы поддерживают и не поддерживают в равной мере. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным опроса, поддерживают карантин выходного дня 49% респондентов, против него – также 49%. Еще 2% не могут определиться с ответом.

Здесь и по тексту – нажмите на график, чтобы увеличить

Наибольшая поддержка карантина выходного дня – среди избирателей партии УДАР Виталия Кличко (62%) и Слуги народа (61%). Наименьшая – среди сторонников Партии Шария (25%) и Голоса (34%). 

В то же время лишь 35% опрошенных считают, что карантин выходного дня поможет остановить распространение инфекции. 62% в это не верят.

Также 36% считают, что сейчас было бы целесообразно ввести жесткий карантин. 61% – противоположного мнения. В эффективность жесткого карантина верят 55% и не верят 42%.

Опрос в формате телефонного интервью проводился с 15 по 17 ноября среди 3000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 1,8%. Заказчик не указан.

Читайте также: Карантин выходного дня. Ресторан, связанный с топ-полицейским, не закрывали – bihus.info

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
соцопрос карантин коронавирус карантин выходного дня

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 