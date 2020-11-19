Половина украинцев поддерживают карантин выходного дня, столько же против – опрос Рейтинга

Голоса между противниками и сторонниками карантина выходного дня разделились поровну, но в успех таких ограничений верят лишь 35% респондентов

Введенный из-за эпидемии коронавируса карантин выходного украинцы поддерживают и не поддерживают в равной мере. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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По данным опроса, поддерживают карантин выходного дня 49% респондентов, против него – также 49%. Еще 2% не могут определиться с ответом.

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Наибольшая поддержка карантина выходного дня – среди избирателей партии УДАР Виталия Кличко (62%) и Слуги народа (61%). Наименьшая – среди сторонников Партии Шария (25%) и Голоса (34%).

В то же время лишь 35% опрошенных считают, что карантин выходного дня поможет остановить распространение инфекции. 62% в это не верят.

Также 36% считают, что сейчас было бы целесообразно ввести жесткий карантин. 61% – противоположного мнения. В эффективность жесткого карантина верят 55% и не верят 42%.

Опрос в формате телефонного интервью проводился с 15 по 17 ноября среди 3000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 1,8%. Заказчик не указан.

11 ноября Кабмин ввел жесткий карантин выходного дня предварительно – до конца месяца.

Мэры ряда городов высказали недовольство карантином выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью. В Кабмине грозят штрафами мэрам, которые отказываются вводить ограничения.

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Марк Сировой

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