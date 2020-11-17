Карантин выходного дня. Ресторан, связанный с топ-полицейским, не закрывали – bihus.info

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Журналисты написали заявление и попросили полицейских взять видео, на котором зафиксировано, что ресторанный комплекс работает

В первый уикенд карантина выходного дня полицейские не закрыли работающий на окраине Вышгорода элитный ресторанный комплекс Navy, который связывают с топ-полицейским. Об этом говорится в расследовании журналистов bihus.info.

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Как отмечается, в ресторанном комплексе работает сын начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова (в августе bihus.info сообщали, что сын Наумова внес в уставный капитал компании-арендатора комплекса 2 млн грн).

Журналисты приехали к Navy вечером в субботу 14 ноября, зафиксировали на видео, как туда заходят люди и позвонили в полицию.

На видео зафиксирован приезд автомобиля патрульной полиции и то, как правоохранители вошли в заведение. Примерно через 10 минут на парковке выключили свет, а к автомобилю bihus.info подошли неизвестные и потребовали у журналистов покинуть территорию.

Полицейские, вышедшие из заведения, заявили, что их внутрь не пустили и заверили, что работают на вынос.

Журналисты написали заявление и попросили полицейских взять видео, на котором зафиксировано, что ресторанный комплекс работает.

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Теги: карантин, Иван Наумов, bihus.info, полиция
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