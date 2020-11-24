Украинские ученые спрогнозировали ход коронавирусной эпидемии в стране до 7 декабря

В первую неделю декабря среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине будет в пределах от 17 000 до 17 500. Такой прогноз при помощи математических моделей сделали в рабочей группе Нацакадемии наук, Нацакадемии меднаук и университета Шевченко.

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Для предшествующей недели (23-30 ноября) прогнозисты дали такие оценки – в среднем 14 700.

Регионами с наибольшим ожидаемыми числом инфицированных являются Днепропетровская, Киевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.

Исследователи указывают, что темпы распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю "незначительно снизились". Репродуктивное число SARS-CoV-2 в стране уменьшилось на 1,7%: средненедельное значение за последнюю неделю составило 1,11 (если R 0 =1, эпидемия продолжается на прежнем уровне, если >1 – разрастается, <1 – затухает, – ред.).

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За последние 10 дней средненедельное число новых случаев (заболевания и смертей) выросло на 26% и 10% соответственно.

При этом, по данным группы, доля нуждающихся в госпитализации инфицированных сейчас (на день выхода прогноза, 23 ноября) составляет около 11,8% для Украины в целом – и продолжает незначительно падать.

Наблюдаемая летальность остается на уровне 1,5-2%, пишут авторы: число смертей от COVID-19 "в последнее время росло медленнее, чем число случаев болезни".

Между тем, ученые отмечают: данные об избыточной смертности показывают – ежедневная статистика летальных случаев от COVID-19 охватывает лишь 25-30% от всей смертности, связанной с этой болезнью.

Коронавирус в Украине стабилизировался: за 23 ноября – меньше 13 000 выявленных больных.

Как защитить себя и ребенка от коронавируса на работе, в школе или садике – советует врач.

Евгений Пилипенко

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